Incidente in cantiere, 61enne cade da 5 metri: ricoverato in ospedale a Napoli L'uomo è caduto da una impalcatura a Lettere, nella provincia partenopea. Le indagini per determinare cosa sia accaduto sono affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 gennaio, a Lettere, nella provincia di Napoli: un uomo di 61 anni è caduto da una impalcatura nel cantiere nel quale stava lavorando ed è rimasto ferito. L'incidente si è verificato dopo le 14 di oggi in via San Nicola del Vaglio dove l'uomo, titolare di una ditta edile, stava approntando un cantiere per effettuare dei lavori alla chiesa locale: il 61enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, mentre si trovava su una impalcatura ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo, dopo un volo di circa 5 metri.

L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato con diverse ferite e contusioni: da quanto si apprende, il 61enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lettere che, unitamente al personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Asl Napoli 3 Sud, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità nell'incidente.