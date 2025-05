Incidente in autostrada nel Salernitano, morto 26enne tra Eboli e Campagna

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 26 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, in un incidente stradale avvenuto tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il giovane era originario di Battipaglia, era da solo sulla sua moto e stava percorrendo il tratto in direzione Sud; secondo i primi accertamenti, svolti dalla Polizia Stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto, anche se allo stato attuale non è del tutto escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

Il 26enne sarebbe deceduto sul colpo per la gravità delle lesioni riportate nell'impatto al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Vopi di Pontecagnano, insieme a un'automedica, a un'ambulanza del 118 e agli agenti della Polizia Stradale. Durante le operazioni si soccorso e i rilievi tecnici la circolazione ha subìto rallentamenti.