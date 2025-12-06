Incidente in autostrada: camion si ribalta nel Salernitano, ferito l’autista

Un mezzo pesante si è ribaltato tra San Mango e Salerno; l’incidente sarebbe avvenuto a seguito della foratura di uno pneumatico.

Un camion si è ribaltato questa mattina lungo l'autostrada A2, Salerno-Reggio Calabra, tra i territori di San Mango e Salerno; l'incidente sarebbe avvenuto a seguito della foratura di un pneumatico, l'autista è stato portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di oggi, 6 dicembre; il veicolo stava percorrendo la corsia Nord quando il conducente ha perso il controllo; probabilmente una manovra improvvisa ha fatto sbilanciare il mezzo pesante, che si è ribaltato restando bloccato al centro della carreggiata.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del Vopi (Volontari Pronto Intervento); l'uomo alla guida, che era da solo nell'abitacolo, è stato soccorso per le prime medicazioni sul posto; è stato trovato in buone condizioni di salute, immediatamente è stato escluso il pericolo di vita; per accertamenti, però, è stato disposto ugualmente il trasferimento in ospedale.