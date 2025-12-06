napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente in autostrada: camion si ribalta nel Salernitano, ferito l’autista

Un mezzo pesante si è ribaltato tra San Mango e Salerno; l’incidente sarebbe avvenuto a seguito della foratura di uno pneumatico.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Nico Falco
24 CONDIVISIONI
Immagine

Un camion si è ribaltato questa mattina lungo l'autostrada A2, Salerno-Reggio Calabra, tra i territori di San Mango e Salerno; l'incidente sarebbe avvenuto a seguito della foratura di un pneumatico, l'autista è stato portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di oggi, 6 dicembre; il veicolo stava percorrendo la corsia Nord quando il conducente ha perso il controllo; probabilmente una manovra improvvisa ha fatto sbilanciare il mezzo pesante, che si è ribaltato restando bloccato al centro della carreggiata.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del Vopi (Volontari Pronto Intervento); l'uomo alla guida, che era da solo nell'abitacolo, è stato soccorso per le prime medicazioni sul posto; è stato trovato in buone condizioni di salute, immediatamente è stato escluso il pericolo di vita; per accertamenti, però, è stato disposto ugualmente il trasferimento in ospedale.

Attualità
Incidenti stradali
Salerno
24 CONDIVISIONI
Immagine
In giunta con Fico in Campania stop anche ai candidati ‘trombati’, non solo ai consiglieri eletti
Nella nuova giunta regionale di Fico in Campania di deluchiani ne resterà soltanto uno
Gli assessori esterni e la nuova leadership di Roberto Fico in Campania
Domenico Giordano
L'alt ai consiglieri-assessori per bloccare l'effetto domino dal consiglio alla giunta
Martedì 9 dicembre Fico sarà proclamato presidente della Regione Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views