Incidente in auto, 17enne si risveglia dopo un giorno in coma. Due anni fa era sopravvissuto a un altro incidente

Il ragazzo, lo scorso 27 ottobre era entrato in coma dopo un incidente in auto a Pimonte, nel Napoletano. Nella serata di ieri, come reso noto dal sindaco, il giovane si è risvegliato.

Immagine di repertorio

Tutta la comunità di Pimonte, piccola cittadina dei Monti Lattari, nella provincia di Napoli, ha pregato per le sorti del giovane Michele, ragazzo di 17 anni che, lo scorso 27 ottobre, è finito in coma, all'ospedale del Mare di Napoli, in seguito a un grave incidente stradale a bordo della sua auto; il ragazzo, come reso noto dal sindaco di Pimonte, Francesco Somma, già due anni fa era sopravvissuto a un grave incidente in scooter. È stato ancora il sindaco Somma, nella serata di ieri, martedì 28 ottobre, a comunicare alla cittadinanza la bella notizia: Michele si è svegliato dal coma.

"Il cielo ha ascoltato le nostre preghiere. Michele si è risvegliato dal coma. Stasera sono stato a trovarlo e ci ho parlato. Sta bene, ringrazia tutti per l’affetto ricevuto. Mi ha chiesto quando potrà tornare ad allenarsi per difendere i colori del nostro Pimonte 1970! Gli ho risposto che il suo numero 15 nessuno glielo tocca. Torna presto ragazzo" ha scritto il primo cittadino su Facebook.

Il ragazzo coinvolto in un altro grave incidente due anni fa

Come detto, era stato lo stesso sindaco Somma a comunicare alla cittadinanza dell'incidente in cui era rimasto coinvolto il giovane Michele, sottolineando come il ragazzo, già due anni fa, si fosse salvato da un grave incidente in sella al suo scooter.

"Davvero strano il destino. In particolare, quello di Michele che due anni fa si è salvato miracolosamente da un incidente stradale mentre era in sella al suo motorino. Questa notte la sua famiglia e tutti quanti noi che vogliamo bene a questo ragazzo di 17 anni, siamo di ripiombati nell’angoscia di quelle ore in cui speri e ti disperi e poi di nuovo speri che la vita di un ragazzo non si fermi sul freddo asfalto di una notte d’ottobre" aveva scritto il primo cittadino di Pimonte poco dopo l'incidente. Fortunatamente, poche ore più tardi è arrivata la lieta notizia del risveglio del 17enne.