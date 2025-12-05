Incidente frontale tra due auto a Sala Consilina, morta Carmela Langone

Il luogo dell’incidente

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 4 dicembre, sulla strada che collega Sala Consilina ad Atena Lucana, nella provincia di Salerno: il sinistro ha provocato la morta di una donna, Carmela Langone, 74 anni, originaria della seconda cittadina. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, due automobili, una Opel Corsa e un'Audi, si sono scontrate frontalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata la 74enne, che si trovava sulla Opel: Carmela Langone è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove purtroppo è morta a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente

Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia della vittima, che si trovava in auto con lei, nonché i tre occupanti dell'Audi: nessuno dei quattro feriti sarebbe in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità.