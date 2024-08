video suggerito

Incidente frontale sulla Statale Sannitica nel Casertano: c'è un morto Si tratta del secondo incidente stradale mortale di oggi nella provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere dell'auto.

A cura di Valerio Papadia

Giornata nefasta quella di oggi, lunedì 5 agosto, sulle strade della provincia di Caserta: sono infatti due, purtroppo, gli incidente mortali che si sono verificati nella giornata odierna nel Casertano. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto intorno alle 17.30 sulla Strada Statale Sannitica, nel territorio di Valle di Maddaloni, al chilometro 20+300: qui, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che si sono adoperati per soccorrere i feriti, tagliando le lamiere delle automobili: purtroppo, una delle persone coinvolte nello scontro – le cui generalità non sono state rese note – era già deceduta, come hanno constatato i sanitari del 118, giunti anche loro sul posto. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla rimozione delle due automobili coinvolte.

Questa mattina è morto un uomo di 43 anni in Autostrada

Il primo incidente mortale di oggi nel Casertano si è invece verificato alle 6 di questa mattina sull'Autostrada A1 Napoli-Milano, nel territorio di San Felice a Cancello, dove si sono scontrati due furgoni. Anche in questo caso, c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per liberare una persona incastrata nelle lamiere, che è poi deceduta: si tratta di Gaetano Pascariello, un uomo di 43 anni originario di Palma Campania, nel Napoletano.