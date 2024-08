video suggerito

È Gaetano Pascariello il 43enne morto oggi nell’incidente sull’Autostrada A1: lutto a Palma Campania Si chiamava Gaetano Pascariello l’uomo di 43 anni deceduto questa mattina, lunedì 5 agosto, nello scontro tra due furgoni avvenuto sull’Autostrada A1, nel Casertano. Tre persone sono rimaste ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Gaetano Pascariello

Si chiamava Gaetano Pascariello l'uomo di 43 anni morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato questa mattina, lunedì 5 agosto, sull'Autostrada A1, nel territorio di San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta: il 43enne viaggiava su un furgone che si è scontrato con un altro veicolo dello stesso tipo. Pascariello era originario di Palma Campania, nel Napoletano, cittadina nella quale era molto conosciuto e che, quando la notizia della sua morte si è diffusa, gli ha tributato numerosi messaggi di addio sui social network.

"Una tragedia che ha sconvolto tutti noi, un giorno triste per tutti quelli che ti conoscevano, ragazzo educato, sportivo e appassionato. Partecipiamo commossi al dolore della famiglia Pascariello, buon viaggio Gaetano, ci mancherai" scrive ad esempio su Facebook la "U.S. Palmese 1914", squadra di calcio di Palma Campania della quale Gaetano Pascariello era tifoso.

Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone

Il tragico incidente nel quale ha perso la vita il 43enne Gaetano Pascariello si è verificato intorno alle 6 di questa mattina al chilometro 738+200 dell'Autostrada A1 Napoli-Milano: qui, due furgoni si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Su uno dei due mezzi viaggiava il 43enne, che è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco: purtroppo, Gaetano Pascariello era già deceduto. Nello scontro tra i due furgono sono rimaste ferite altre tre persone.