Scontro tra furgoni sull'autostrada A1, 43enne muore schiacciato tra le lamiere L'incidente stradale alle 6, all'altezza del Km 738+200, a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra due furgoni questa mattina sull'Autostrada A1 Milano-Roma. Un incidente stradale violentissimo. Uno dei veicoli rimane completamente accartocciato. Un passeggero di 43 anni muore schiacciato tra le lamiere. Saranno i vigili del fuoco a liberare il corpo ormai esanime della vittima. L'episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 5 agosto 2024, attorno alle ore 6,00, all'altezza del Km 738+200, nel territorio di competenza del Comune di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dalla sede centrale del Comando e la polizia stradale. Immediatamente giunti sul posto, i pompieri hanno trovato un furgone che, per cause in corso di accertamento, aveva tamponato violentemente un altro furgone che lo precedeva, con uno dei passeggeri, un uomo di 43 anni, rimasto incastrato tra le lamiere del furgone.

I vigili del fuoco non hanno perso tempo e si sono messi subito all'opera per liberare l'uomo, tagliando le lamiere con i gruppi da taglio. Il corpo del 43enne è stato quindi estratto dal furgone accartocciato. Ma il personale sanitario dell'ambulanza del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, in supporto alla squadra dei vigili del fuoco, è intervenuta anche un'autogrù dalla sede Centrale.

L'arteria stradale dell'A1 è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli per le operazioni di rimozione.