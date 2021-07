Incidente con la moto a Pozzuoli, Marco Rocco muore a 24 anni dopo 6 giorni in ospedale Lutto nella città dei Campi Flegrei per la morte del 24enne. Marco Rocco era rimasto coinvolto in un incidente con la sua motocicletta la scorsa domenica, 18 luglio: ieri, dopo 6 giorni di ricovero nell’ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il giovane è purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate.

A cura di Valerio Papadia

La comunità di Pozzuoli, città dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, è in lutto per la morte di Marco Rocco, giovane di 24 anni, deceduto a causa di un incidente stradale. Il 24enne è morto ieri all'ospedale Santa Maria delle Grazie dopo sei giorni di ricovero: la scorsa domenica, 18 luglio, intorno alle 13, il giovane si trovava in via Artiaco quando era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua motocicletta. Da una prima ricostruzione dell'incidente, la motocicletta guidata da Marco Rocco si sarebbe scontrata con una vettura che proveniva dalla direzione opposta: le condizioni del 24enne erano apparse subito gravi e ieri, dopo sei giorni in ospedale, è purtroppo sopraggiunto il decesso, a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Incidente a Napoli, un morto e tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato invece questa mattina a Napoli, sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale, verso Acerra: il bilancio dello scontro, che da una prima ricostruzione ha coinvolto numerose vetture, è di un morto e tre persone ferite, delle quali non sono state rese note le generalità né le condizioni di salute. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas per la rimozione dei veicoli coinvolti, per i rilievi atti a determinare la dinamica di quanto accaduto e per gestire la viabilità: l'incidente ha infatti fortemente rallentato la circolazione automobilistica.