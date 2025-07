Incidente Asse Mediano, scontro tra tre auto con 2 feriti: caos traffico

Immagine di repertorio

Tamponamento tra tre auto sull'Asse Mediano di Napoli. Nello scontro sono rimaste ferite due persone. L'incidente stradale è avvenuto oggi, giovedì 24 luglio, attorno alle ore 15,00, in corrispondenza del km 10,700 a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le ambulanze del 118, gli ausiliari del traffico di Anas e le forze dell'ordine. A causa di un incidente, la statale 162 NC Asse Mediano è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione innesto SS7 IV Lago Patria. Mentre attualmente si transita sulla sola corsia di sorpasso.

Incidente a Lago Patria, chiuso l'asse mediano

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che è ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto tre veicoli provocando il ferimento di due persone. Il personale Anas, 118 e le Forze dell’Ordine, non appena arrivati sul posto, hanno messo in atto gli interventi necessari per riaprire la carreggiata e ripristinare al più presto la regolare transitabilità. La polizia di stato ha eseguito i rilievi del caso ed acquisito le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi utili a chiarire cosa sia accaduto.