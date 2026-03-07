Incidente alla Riviera di Chiaia, auto si ribalta al centro della carreggiata

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere il conducente.

L’incidente alla Riviera di Chiaia

Rocambolesco incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, alla Riviera di Chiaia, nella zona di Mergellina e del Lungomare di Napoli: stando a quanto si apprende, un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata al centro della carreggiata. Da una prima ricostruzione, nell'incidente sarebbe rimasto coinvolto la sola vettura: il conducente ne avrebbe perso il controllo verosimilmente in seguito a un malore; l'auto, dopo aver urtato i cordoli, si sarebbe poi ribaltata.

A documentare l'incidente, sui social network, è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sta seguendo l'evolversi della situazione per tramite del consigliere della I Municipalità Lorenzo Pascucci. Sul posto, come ha raccontato Borrelli, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale, nonché i sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi al conducente della vettura, le cui condizioni di salute non sono ancora note.