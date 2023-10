Incidente al Vomero, auto si ribalta in mezzo alla strada: conducente in ospedale L’incidente si è verificato questa notte in viale Michelangelo: sul posto la polizia e un’ambulanza, che ha trasportato il conducente della vettura in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale questa notte al Vomero, quartiere collinare di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'automobile si è ribaltata in viale Michelangelo. La dinamica di quanto accaduto, come detto, è ancora poco chiara: l'automobile, però, ha concluso la sua corsa, ribaltandosi, proprio al centro della carreggiata.

Sul posto è intervenuta la polizia, insieme ai sanitari del 118, giunti con un'ambulanza: il conducente del veicolo è stato estratto dall'abitacolo e trasportato in ospedale; non si conoscono le sue condizioni di salute. L'incidente non ha provocato gravi ripercussioni sul traffico automobilistico – vista l'ora tarda in cui si è verificato – ma ha comunque ha attirato un nutrito capannello di curiosi, arrivati in strada per capire cosa fosse accaduto.