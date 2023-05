Incidente ai Quartieri Spagnoli, 20enne grave portato all’Ospedale del Mare: 200 parenti lo seguono Il 20enne rimasto gravemente ferito giovedì in un incidente stradale ai Quartieri Spagnoli è stato trasferito dal Vecchio Pellegrini all’Ospedale del Mare. Stanotte 200 persone si sono riunite all’esterno del reparto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il 20enne rimasto gravemente ferito giovedì in un incidente stradale ai Quartieri Spagnoli è stato trasferito dal Vecchio Pellegrini all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove ci sono reparti specializzati per l'assistenza. Circa 200 persone, tra parenti e amici, si sono riunite stanotte nel piazzale antistante il reparto di rianimazione dell’ospedale del mare dove il giovane è stato ricoverato. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, poco prima della mezzanotte, per seguire l'evolversi della situazione. Ma non si registrano aggressioni o danneggiamenti.

Il giovane ferito in un incidente stradale

In sostanza, amici e parenti del paziente ricoverato stanno seguendo l’evolversi della situazione. Il paziente è un ragazzo del 2003 dei Quartieri Spagnoli, vittima di un incidente stradale. L’altro ieri il ragazzo era stato ricoverato nell’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, per poi essere trasferito in quello di Ponticelli, perché in gravi condizioni.

Sull'incidente stradale che sarebbe avvenuto giovedì in via Santa Maria Ognibene, ai Quartieri Spagnoli, indaga la Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Antonio Muriano. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane avrebbe perso il controllo della motocicletta, una Aprilia 900, mentre percorreva via Santa Maria Ognibene, una stradina molto stretta, larga poco più di un vicolo. Il 20enne sarebbe finito rovinosamente contro alcuni paletti, la parte anteriore della moto si è distrutta e lui ha riportato diversi gravi traumi agli arti e al torace.

Mentre il giovane era ricoverato nell'Ospedale Pellegrini, alla Pignasecca, sarebbero stati registrati momenti di forte tensione per l'arrivo di decine di persone, familiari e amici del ragazzo. Per riportare la situazione sotto controllo era intervenuta in forze la Polizia di Stato, con diverse volanti e una camionetta. Dopo un primo intervento chirurgico nell'ospedale del centro di Napoli, il giovane è stato trasferito all'Ospedale del Mare, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.