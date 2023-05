Ospedale Pellegrini, tensioni e polizia al Pronto soccorso dopo incidente a ragazzo dei Quartieri Spagnoli Tensione al Vecchio Pellegrini, almeno 20 agenti sul posto. Motivo: un grave incidente stradale avvenuto ai Quartieri Spagnoli.

A cura di Redazione Napoli

Forti tensioni poco prima delle ore 18 di oggi, al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, dove sono accorse sette volanti e una camionetta della polizia con una ventina di agenti. Motivo? Il grave incidente che ha visto protagonista un uomo dei Quartieri Spagnoli, in codice rosso dopo un incidente sul due-ruote avvenuto in via Santa Maria Ogni Bene.

La vittima dell'incidente Avrebbe impattato violentemente contro i paletti. Sul posto sono arrivati decine di familiari del ragazzo condotto in sala operatoria in condizioni critiche. La denuncia arriva dall'associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘, che spesso documenta casi di violenza negli ospedali che vedono come vittima personale medico e infermieristico nei Pronto soccorso o a bordo di mezzi del 118. Al Pronto soccorso del Pellegrini arrivato anche il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva.