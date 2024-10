video suggerito

Quartieri Spagnoli, uomo barricato in casa col gas minaccia di farsi esplodere: portato via dalla polizia Quartieri Spagnoli, 55enne barricato in un basso minaccia di uccidersi facendo esplodere una bombola di gas. Evacuata la vicina scuola Oberdan. La polizia interviene e lo porta via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

134 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via Santa Maria delle Grazie a Toledo, cuore dei Quartieri Spagnoli, polizia del reparto antiesplosivi e militari dell'Arma dei Carabinieri, con Vigili del Fuoco e 118 perché un uomo si è barricato in casa, minacciando di far esplodere una bombola di gas. Non si conoscono i motivi che hanno spinto il 55enne a chiudersi nel suo alloggio, un terraneo (quelli che a Napoli vengono definiti "bassi"). Fortunatamente, l'intervento della polizia, che ha prelevato l'uomo, ha impedito che potessero esserci conseguenze peggiori.

Ai Quartieri Spagnoli ovviamente si è fermata tutta l'attività mattutina, dai negozi ai fornitori che accedono ai numerosi ristoranti, trattorie e baretti fino agli ambulanti e ovviamente via anche i turisti dall'area; un capannello di curiosi si è attardato sul posto per vedere cosa stesse accadendo. La vicina scuola Oberdan è stata evacuata per motivi di sicurezza, così come sono stati interdetti gli ingressi alle vie limitrofe, dove ci sono pattuglie della Polizia Locale. Le forze dell'ordine hanno cercato di stabilire una interlocuzione con l'uomo per farlo desistere dall'intento; poi, l'intervento, ha posto fine ai propositi dell'uomo, che è stato portato via dalla polizia.