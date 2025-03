video suggerito

Napoli, travestito da Topolino in via Toledo "minaccia ed estorce soldi ai turisti": c'è l'indagine La denuncia di Borrelli (Avs): "Topolino a via Toledo minaccia passanti". Le segnalazioni di turisti e cittadini. Polizia Locale avvia indagine.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Travestito da Topolino in via Toledo minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui. In alcuni video gli utenti affermato che l'uomo sia anche armato di coltello". A denunciarlo è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra). La Polizia Locale, Unità Operativa Chiaia, a quanto apprende Fanpage.it, si è attivata per ricercare la persona travestita dal famoso personaggio Dinsey in questione e chiarire la vicenda. Accertamenti sono stati avviati anche dalla Polizia di Stato. Nessuna segnalazione in precedenza era arrivata alle forze dell'ordine.

La denuncia di Borrelli (Avs): "Topolino a via Toledo minaccia passanti"

Borrelli non usa mezzi termini: "Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di questo soggetto che, travestito da Topolino, minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui. In alcuni video gli utenti affermato che l'uomo sia anche armato di coltello. Abbiamo inoltrato tutte le segnalazioni alle autorità affinché si faccia luce su una vicenda davvero assurda".

Le segnalazioni di turisti e cittadini

Il parlamentare ambientalista ha pubblicato anche un video sui suoi profili social, nel quale si vede un uomo travestito da Topolino in via Toledo, nei pressi di dove si trovava una volta il Disney Store. Nel video vengono riportate varie segnalazioni degli utenti: "Questo topo ci ha chiesto soldi per una foto – si legge in una didascalia nel video – e dopo esserci lamentate e avergli dato 2,5 euro, abbiamo scoperto che ha un coltello e minaccia la gente per strada". "Sta sempre in via Toledo – si legge in un commento – evitatelo". "Commisi l'errore di dargli il cinque – scrive un altro utente – mi tirò per la mano, stringendola forte, allontanandomi dai miei amici, e quando dicemmo "non abbiamo monete" disse "jamm, ca parit tutti imprenditori". "Mezza Napoli ha litigato con lui", commenta un altro cittadino. "Mio nipote una volta volle farsi una foto con lui – racconta un altro utente – e mentre ce ne stavamo andando costui esordì con "ma aro vai? È la prima foto, dammi un euro, muoviti!". In un altro video, si vede il Topolino avvicinarsi ad un cosplayer di Batman invitandolo con modi spicci ad andare via: "Mi ha detto: Fammi lavorare, vattinne!".