Uomo si barrica in casa con bombole di gas, evacuato il palazzo: arriva il negoziatore, blitz della polizia È accaduto a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: dopo ore di trattativa da parte del negoziatore, gli agenti di polizia hanno fatto irruzione in casa, mettendo in sicurezza l'uomo e l'ambiente.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura e tensione, nella mattinata di ieri, lunedì 10 marzo, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: nella frazione di Pinetamare un uomo si è barricato nel suo appartamento, al cui interno c'erano diverse bombole di gas, minacciando di far saltare tutto in aria. Sul posto, dopo una segnalazione giunta al 113, sono arrivati i poliziotti del commissariato locale, unitamente al negoziatore della Polizia di Stato, una figura preposta a intervenire proprio in casi simili, quelli ovvero di gravi minacce per la pubblica sicurezza. A causa della presenza delle bombole di gas, in via precauzionale, l'intero edificio è stato sgomberato.

Il negoziatore ha intavolato una trattativa con l'uomo e, dopo alcune ore, grazie al lavoro di intermediazione, le forze speciali della Questura di Caserta e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli hanno fatto irruzione nell'appartamento, mettendo in sicurezza l'area e l'uomo, che è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Proprio nei giorni scorsi, si era tenuta, alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, un’esercitazione che prevedeva l’intervento per la presenza di un uomo barricato con un ostaggio. L’addestramento ha consentito di allenare la sinergia tra le componenti operative, consentendo di perfezionare le procedure d’intervento in situazioni di crisi, così come si è venuto a creare ieri a Castel Volturno.