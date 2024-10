Incidente a Chiaiano, davanti l’hotel Bolero: tubi distrutti, quartiere senz’acqua L’automobile ha distrutto i tubi dell’acqua, creando una specie di geyser all’esterno dell’hotel e lasciando il quartiere della periferia Nord di Napoli senz’acqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente senza gravi conseguenze per il suo protagonista, ma che ha avuto ripercussioni su un intero quartiere, privato momentaneamente della fornitura idrica. Siamo a Chiaiano, periferia settentrionale di Napoli e questa notte, all'esterno dell'hotel Bolero, un'automobile si è schiantata contro i tubi dell'acqua, creando un piccolo geyser all'esterno della struttura ricettiva, come mostrato nel video realizzato e poi pubblicato sui social network da Raffaele Carrella.

Oltre allo spettacolare getto d'acqua, l'incidente ha però creato, come detto, disagi ai residenti, dal momento che l'intero quartiere è attualmente sprovvisto del servizio idrico. "In nottata, a seguito di incidente stradale, altezza hotel bolero, l’ABC intervenuta sul posto è stata costretta ad interrompere la fornitura d’acqua verso una zona molto ampia di Chiaiano" si legge in una nota di ABC, azienda che gestisce il servizio idrico nel Comune di Napoli.

Sull'incidente di questa notte a Chiaiano e sui disagi creati ai cittadini è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli: "Ennesima follia in strada che poteva diventare una tragedia. Intanto sono enormi i disagi causati alla popolazione. È sempre più urgente una manovra stringente contro la deregulation stradale, la follia e l’alta velocità. Dossi, strisce rialzate e limite di velocità nei centri urbani abbassato a 30km/h tanto per cominciare. Intanto stiamo intervenendo affinché a Chiaiano la fornitura d’acqua venga al più presto ripristinata".