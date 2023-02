Incidente a Volla, auto contro scooter: 46enne in ospedale, ferito a testa e addome Un 46enne è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente in scooter: si è scontrato con un’auto a Volla (Napoli), sulla strada provinciale.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Incidente sulla strada provinciale 1, nel territorio di Volla, in provincia di Napoli: per cause ancora da accertare si sono scontrati uno scooter e un'automobile, l'uomo alla guida del due ruote è finito in ospedale con ferite alla testa e all'addome; sull'accaduto indagano i carabinieri della tenenza di Cercola.

Lo schianto intorno alle 3 della notte appena trascorsa, all'altezza del chilometro 28+200. Coinvolti un 26enne, che era alla guida di una Volkswagen Polo, e il 46enne, che invece era in sella ad uno scooter Peugeot Geopolis. Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo una prima stabilizzazione sul posto è stato escluso il pericolo di vita e l'uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove è stato ricoverato in codice giallo per le medicazioni e gli accertamenti del caso.

Il 46enne ha riportato delle ferite all'addome e alla testa, le sue condizioni non sono apparse gravi ma sono stati avviati gli esami diagnostici e il monitoraggio dei parametri vitali. L'automobile e lo scooter sono stati sequestrati dai carabinieri per accertamenti. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso, appena possibile verranno ascoltati i due guidatori; per entrambi, come da prassi in casi del genere, sono stati disposti i test per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti.