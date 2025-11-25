Incidente a Vitulazio, finisce in auto contro un albero: Giuseppina Luongo morta a 44 anni

Una 44enne di Bellona (Caserta), residente a Vitulazio, è deceduta a seguito di un incidente stradale ieri sera, 24 novembre; la sua automobile si è schiantata contro un ulivo, è deceduta sul colpo.

La vittima, la 44enne Giuseppina Lungo

Tragico incidente nella serata di ieri, 24 novembre, a Vitulazio, in provincia di Caserta, dove una donna di 44 anni, Giuseppina Luongo, è deceduta dopo essere finita con la sua automobile contro un albero ai margini della carreggiata. La dinamica è in via di definizione, stando alle prime risultanze la vittima avrebbe perso il controllo dell'auto per motivi che restano da accertare; l'automobile potrebbe essere diventata ingovernabile a causa delle condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia, ma allo stato attuale non si esclude che la donna possa essere stata colta da un malore mentre era alla guida.

Lo schianto si è verificato sulla Provinciale 146, in località Simeone, tra via Tufo e la statale Appia, alla periferia del comune del Casertano. Giuseppina Luongo, originaria di Bellona ma da alcuni anni residente a Vitulazio, era da sola, a bordo della sua Fiat Punto, quando la vettura è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un ulivo. All'arrivo dei soccorritori, poco dopo, era priva di conoscenza e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma della vittima è stata trasferita all'istituto di Medicina legale dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, su disposizione dell'autorità giudiziaria, in vista dell'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni; gli esami autoptici saranno fondamentali per determinare le cause del decesso e capire se sia attribuibile a cause naturali. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Capua.