Incidente a Villaricca, auto contro camion: quattro feriti, anche due bambini Grave incidente stradale a Villaricca, nella provincia di Napoli: a scontrarsi un’automobile e un camion, alla rotonda nei pressi del cimitero comunale. Quattro le persone ferite, tra cui due bambini, che sono stati trasportati all’ospedale Santobono di Napoli: non sarebbero in gravi condizioni di salute.

A cura di Valerio Papadia

Un grave incidente stradale si è verificato a Villaricca, nella provincia di Napoli, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre: a scontrarsi un'automobile – una Renault – e un camion. L'incidente si è verificato sulla Circumvallazione Esterna, alla rotonda nei pressi del cimitero comunale di Villaricca: lo scontro ha fatto registrare quattro feriti, tra cui due bambini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze, nonché i vigili del fuoco, che sono stati impegnati ad estrarre i feriti dalle lamiere, dal momento che i veicoli sono stati pesantemente danneggiati nello scontro. Gli adulti sono stati trasportati dai sanitari agli ospedali Cardarelli di Napoli e Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre i bambini sono stati ricoverati all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico di Napoli.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine e gli uomini della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara: secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto a causa di un tentativo di sorpasso azzardato da parte di uno dei due conducenti. L'incidente ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica sulla Circumvallazione Esterna in direzione di Napoli.

Sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, purtroppo, gli incidenti stradali non sono rari. Circa due settimane fa, sulla stessa strada, nel territorio di Mugnano, un violento scontro tra due automobili ha provocato il ferimento di una ragazza di 22 anni, trasportata in gravi condizioni in ospedale.