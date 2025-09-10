napoli
Incidente a Torre del Greco, morta Annunziata Mele, 22 anni: moto contro auto nella notte

Tragico incidente a Torre del Greco (Napoli) nella notte: una 22enne, Annunziata Mele, ha perso la vita nello schianto tra una Transalp e una Alfa Mito.
A cura di Nico Falco
L’incidente a Torre del Greco (Napoli)
L’incidente a Torre del Greco (Napoli)

L'automobile con una vistosa ammaccatura sulla fiancata, a terra la motocicletta sfasciata: è quello che resta dell'incidente avvenuto nella notte appena trascorsa a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in cui ha perso la vita una giovane di 22 anni, Annunziata Mele; la ragazza è deceduta sul colpo, il conducente della moto è stato ricoverato in prognosi riservata a quello dell'automobile ha riportato ferite non gravi. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi per la ricostruzione.

L'incidente è avvenuto all'1.45 di oggi, 10 settembre, all'incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio, sono intervenuti i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco. Le cause sono al momento in via di accertamento, non si esclude che lo scontro possa essere stato la conseguenza di una precedenza mancata. I due veicoli coinvolti sono una Alfa Mito, guidata da un 28enne, e una Honda Transalp, su cui erano la 22enne e, alla guida, un 38enne. Secondo le prime ricostruzioni la motocicletta avrebbe colpito l'automobile sulla parte laterale, all'altezza del sedile del passeggero; nello schianto la Transalp è finita rovinosamente al suolo.

Il 28enne è stato trasferito all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stato medicato per alcune lesioni e dimesso con prognosi di 5 giorni. L'uomo alla guida della Honda, 38 anni, napoletano, è ricoverato in prognosi riservata. Nulla da fare, invece, per la 22enne: è morta sul luogo dell'incidente nonostante l'intervento dei soccorsi. La salma della giovane è stata sottoposta a sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria, in vista dell'autopsia; entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

