Incidente a Torre del Greco: minivan travolge automobile in autostrada, morto conducente Schianto sull’autostrada a Torre Annunziata (Napoli): un minivan turistico ha tamponato una Panda, morto il 62enne alla guida dell’automobile.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È di un morto il bilancio dell'incidente avvenuto alle prime ore di oggi, 7 maggio, sull'autostrada Napoli-Salerno, all'altezza di Torre del Greco, in provincia di Napoli: secondo le prime ricostruzioni un minivan che trasportava dei turisti diretti in Penisola Sorrentina ha tamponato una Fiat Panda su cui viaggiava un 62enne, deceduto a causa dell'impatto. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

L'impatto poco prima delle 7 del mattino, all'altezza del km 6.500. Al momento le cause non sono chiare, ma sarebbero ascrivibili a una improvvisa coda sul tratto autostradale: il conducente della Panda avrebbe rallentato mentre quello della Mercedes Vito non si sarebbe accorto in tempo del traffico e avrebbe travolto l'altra automobile; la violenza dello schianto avrebbe provocato un testacoda del minivan. Inutili i soccorsi: il 62enne è deceduto praticamente sul colpo.

Per consentire i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere il tratto autostradale; la strada è stata riaperta poco dopo le 10:30, una volta ultimati i sopralluoghi e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.