Incidente a Spaccanapoli, ferito 45enne in scontro auto-moto: è grave in ospedale

Via San Biagio dei Librai, immagine di repertorio

Violento incidente stradale questa mattina a Spaccanapoli. In uno scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un 45enne che stava conducendo il mezzo a due ruote. L'uomo è stato sbalzato dal sellino cadendo rovinosamente a terra. È stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale in codice rosso con numerose lesioni e contusioni. È stato refertato con 30 giorni di prognosi, salvo complicazioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e la Polizia locale, intervenuta con la pattuglia del Cot di Chiaia, inviata dalla centrale operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Incidente stradale in via San Biagio dei librai

Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto questa mattina, lunedì 29 dicembre, attorno alle ore 5,05, in via San Biagio dei Librai, nei pressi della Chiesa di San Filippo e Giacomo e di Palazzo Diomede Carafa, poco distante da piazzetta Nilo. Una zona molto frequentata da turisti e cittadini, per la presenza di numerosi locali rinomati della ristorazione e della vicina San Gregorio Armeno, la strada delle botteghe artigiane dei presepi. Nelle vicinanze ci sono anche diverse sedi dell'Università Federico II di Napoli. L'incidente è avvenuto però alle prime luci dell'alba, quando la famosa Spaccanapoli non è ancora affollata di visitatori. Nello scontro tra un'auto e una moto, ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultima, che è caduto a terra ferendosi. L'uomo è stato trasportato subito in ospedale per le cure mediche del caso. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi e ascoltato le prime testimonianze, mentre si cercano le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.