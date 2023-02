Incidente a Soccavo, Mattia Borghese morto in ospedale dopo lo schianto in scooter Un 19enne napoletano, Mattia Borghese, è deceduto al Cardarelli a seguito delle ferite riportate in un incidente in scooter a Soccavo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di 19 anni, Mattia Borghese, è deceduto ieri mattina nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato dal pomeriggio precedente per un grave incidente in scooter: si è scontrato frontalmente con un'automobile mentre percorreva via Adriano, nel quartiere Soccavo, nella periferia occidentale della città. Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti, affidati alla sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale (guidata dal capitano Antonio Muriano).

Secondo le ricostruzioni il ragazzo, intorno alle 13 di martedì scorso, 7 febbraio, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una vettura parcheggiata sul lato opposto della carreggiata. A causare l'incidente sarebbe stata una manovra improvvisa: Borghese avrebbe bruscamente cambiato direzione per evitare un'automobile che lo precedeva e che avrebbe improvvisamente impegnato la corsia per una inversione. Il ragazzo sarebbe quindi finito nell'altra corsia e, perso il controllo, avrebbe quindi colpito la seconda automobile; non si esclude, per il momento, che il giovane non fosse riuscito ad evitare la prima collusione e che sia stato sbilanciato dall'impatto.

Borghese è stato trasportato al Cardarelli, dove è arrivato in condizioni giudicate dai sanitari gravissime; nonostante le cure è deceduto poche ore dopo. La salma del 19enne è stata trasportata al Policlinico Federico II per l'autopsia, per le indagini la Polizia Municipale ha disposto il sequestro dei tre mezzi coinvolti e in queste ore verranno esaminate le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza di via Adriano per ricostruire la dinamica dell'impatto.