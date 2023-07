Incidente a Sant’Antimo, 19enne in gravi condizioni in ospedale dopo uno scontro sull’Asse Mediano Violento scontro sull’Asse Mediano, un 19enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pozzuoli. Ferito un altro giovane di 21 anni ma in maniera lieve.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Spaventoso incidente sull'Asse Mediano, tra le uscite di Sant'Antimo e di Aversa-Melito di Napoli: per cause ancora da accertare, a scontrarsi sono state due vetture con a bordo due giovanissimi di 19 e 21 anni. Ad avere la peggio è stato il primo, ricoverato ora in prognosi riservata ed in pericolo di vita. Il 21enne è rimasto ferito ma in maniera lieve, e se la dovrebbe cavare con pochi giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ancora in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma.

Secondo quanto ricostruito finora, l'impatto è avvenuto attorno alle 4 di questa mattina, quando una Fiat 600 con a bordo il 19enne sarebbe stata colpita in pieno da una Mini Countryman, guidata da un 21enne. L'impatto è stato violentissimo: l'auto del 19enne, originario di Giugliano, si è ribaltata, con il ragazzo che ha riportato ferite gravissime. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata ed in pericolo di vita. Il giovane alla guida dell'altra vettura, originario di Aversa, è stato invece portato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, ma se la caverà: ha riportato lievi lesioni. Sul posto sono giunti i carabinieri di Sant'Antimo, che hanno sequestrato le due vetture ed hanno avviato le indagini: non è infatti del tutto chiaro come le due automobili si siano scontrate, e non risulterebbero al momento altri mezzi coinvolti oppure ostacoli lungo la carreggiata. Probabile che nelle prossime ore venga sentito anche il 21enne rimasto lievemente ferito.