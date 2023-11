Incidente a Santa Maria la Carità, morto 32enne di Castellammare di Stabia Schianto nella notte nel Napoletano: la vittima sarebbe uscita di strada mentre era nell’auto di servizio, inutili i soccorsi. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 32enne di Castellammare di Stabia, collaboratore di un istituto di vigilanza, è deceduto nella notte a seguito di un incidente stradale a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli: avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe finito fuori strada, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e la ricostruzione della dinamica.

L'impatto mortale è avvenuto poco dopo l'1 del mattino di oggi, 11 novembre, in via Carrara. Il 32enne era da solo a bordo della Fiat Panda di servizio; al momento non risultano coinvolti altri veicoli ma anche su questo aspetto sono in corso accertamenti. Inutili i tentativi di soccorso: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo della vittima è stato sequestrato su disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferito all'obitorio di Castellammare di Stabia per l'autopsia.