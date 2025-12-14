napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente a Salerno tra auto e ambulanza: quattro feriti e traffico in tilt

Incidente a Salerno, scontro tra auto e ambulanza: quattro i feriti portati in ospedale, personale Anas e forze dell’ordine sul posto.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un incidente stradale tra un'automobile ed un'ambulanza ha causato quattro feriti: traffico in tilt a Salerno lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore. Le automobili che viaggiano in direzione di Reggio Calabria sono state deviate verso il quartiere di Mariconda. La chiusura del tratto si è resa necessaria per permettere i soccorsi ed i rilievi al personale dell'Anas e alle forze dell'ordine, sul posto per coordinare i rilievi.

Incidenti stradali
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Lite per l'affidamento della figlia, 19enne investe i suoceri all'uscita dai carabinieri
I suoceri erano andati a denunciarlo per le minacce di morte ricevute
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views