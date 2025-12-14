video suggerito
Incidente a Salerno tra auto e ambulanza: quattro feriti e traffico in tilt
Incidente a Salerno, scontro tra auto e ambulanza: quattro i feriti portati in ospedale, personale Anas e forze dell’ordine sul posto.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Un incidente stradale tra un'automobile ed un'ambulanza ha causato quattro feriti: traffico in tilt a Salerno lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore. Le automobili che viaggiano in direzione di Reggio Calabria sono state deviate verso il quartiere di Mariconda. La chiusura del tratto si è resa necessaria per permettere i soccorsi ed i rilievi al personale dell'Anas e alle forze dell'ordine, sul posto per coordinare i rilievi.
