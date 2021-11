Incidente a Salerno, muore giovane di 28 anni: lascia la compagna e due figli La tragedia questa notte: il 28enne, Luigi D’Urso, viaggiava a bordo del suo scooter quando è stato travolto da un’automobile.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, ha sconvolto questa notte Salerno: la vittima è un giovane di soli 28 anni, Luigi D'Urso, che stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata a lavorare in un ristorante della città campana. Stando a quanto si apprende, Luigi si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo corso Garibaldi quando, giunto all'altezza di quello che era l'ex Tribunale di Salerno, il suo mezzo a due ruote è stato investito da un'automobile che proveniva da via Roma. Nonostante il tempestivo intervento, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne, sbalzato dallo scooter e caduto rovinosamente sull'asfalto: Luigi D'Urso lascia la compagna e due figli.

Sul luogo dell'incidente mortale sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, necessari a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che, come accade quasi sempre in questi casi, la competente Autorità Giudiziaria possa procedere al sequestro della salma e all'autopsia sul corpo del 28enne.

Incidente nel Salernitano pochi giorni fa: morto Giuseppe Noschese

Il Salernitano è stato sconvolto, soltanto qualche giorno fa, da un altro incidente stradale mortale: a Maiori, sulla Statala 163, lo scorso 18 novembre è morto Giuseppe Noschese, 31 anni, originario di Battipaglia. Il giovane, modello e sportivo, stava percorrendo la Statale Amalfitana a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autobus Sita: l'impatto si è purtroppo rivelato fatale per il 31enne.