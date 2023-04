Incidente a Quarto, scontro tra auto e camion: morto un uomo di 79 anni La vittima è Natale Fruttaldo, un uomo di 79 anni del posto: alla guida della sua vettura, il 79enne ha impattato contro un camion e non ha avuto scampo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 16 aprile, a Quarto, nella provincia di Napoli: nell'incidente è purtroppo deceduto un uomo di 79 anni del posto. La vittima è Natale Fruttaldo: da quanto si apprende, l'uomo era alla guida della sua vettura, una Fiat Panda, e stava percorrendo via Crocillo quando, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi di una rotatoria l'automobile ha impattato violentemente un camion, guidato da un uomo di 41 anni.

L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al 79enne, che è purtroppo deceduto sul posto: a nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Quarto e le forze dell'ordine, che hanno svolto tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica dell'evento, che risulta ancora poco chiara.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia della morte di Natale Fruttaldo si è diffusa. Il nipote, su Facebook, ha scritto: "Stamattina in via Crocillo è morta una persona… la morte dovrebbe essere una cosa che avviene perché sono finiti i propri giorni ma non perché si creano rotatorie tecnicamente sbagliate. Grazie ai tecnici e a tutti quelli che l'hanno approvata… RIP zio Natale".