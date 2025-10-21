Chiuse le Rampe Sant’Antonio a Posillipo per incidente: auto si schianta, muro crolla sulle case di sotto

Chiuse le rampe Sant’Antonio a Posillipo per incidente stradale: un’auto si è schiantata contro un muro, che è crollato precipitando di sotto su altre auto e case. Luca Simeone: “Istituire subito la Ztl”

Foto Luca Simeone

Incidente stradale a Posillipo, chiuse le rampe Sant'Antonio. Un'auto si è schiantata contro il muretto del parapetto che non ha retto ed è crollato di sotto, distruggendo un'altra auto parcheggiata e danneggiando il balcone di un appartamento. Il conducente è rimasto ferito. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, attorno alle ore 13,00 nella parte finale della famosa stradina panoramica napoletana, nota per i suoi numerosi tornanti ed anche particolarmente ripida. A peggiorare le cose oggi ci si è messa anche la pioggia, che ha reso sdrucciolevole il manto stradale. Oggi la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla. Per l'attivista Luca Simeone, "occorre istituire una Ztl subito".

Incidente a Posillipo, chiuse le rampe Sant'Antonio

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, con la pattuglia dell'Unità Operativa San Lorenzo, sotto il coordinamento della centrale operativa guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. Le rampe Sant'Antonio sono state chiuse alla circolazione sia a monte che a valle per permettere l'intervento di soccorso e l'arrivo della Protezione Civile per transennare l'area dell'incidente. Il ferito è stato soccorso, ma non sarebbe grave. Si tratterebbe di un codice giallo.

Foto Luca Simeone

Luca Simeone: "Subito la Ztl a Posillipo"

A segnalare l'accaduto è Luca Simeone, attivista, che scrive: "L'automobilista ha perso il controllo dell’auto in uno dei tornanti delle Rampe Sant'Antonio a Posillipo. L’impatto è stato talmente violento che oltre al ferimento del conducente stesso; all’auto danneggiata; ha buttato giù il muretto le cui pietre di tufo hanno distrutto l’auto sottostante, ed il balcone dell’abitazione che si trova lì. Per puro miracolo, nessun pedone si trovava a passare. Stessa scena successa pochi mesi fa, la strada non era bagnata come stamattina, quindi asciutta o bagnata poco conta".

Intanto i residenti da oltre due anni hanno chiesto l'istituzione di una Ztl sulle rampe per problemi di ordine pubblico e di sicurezza stradale. La petizione con centinaia di firme è stata approvata dalla I municipalità: "Una ztl, con telecamere con riconoscimento delle targhe. La richiesta presentata in municipalità I è stata votata favorevolmente ma poi è finita nel dimenticatoio una volta arrivata sui tavoli degli assessori comunali competenti".