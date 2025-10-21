Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali dal pomeriggio di oggi e fino a mezzanotte

Arriva il maltempo a Napoli e in Campania: a partire dalle ore 13 di oggi, martedì 21 ottobre, la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un'allerta meteo di colore giallo che sarà valida per tutto il resto della giornata, fino alle ore 23.59. Su quasi tutto il territorio della Campania – fatta eccezione per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) – sono previste precipitazioni che potranno essere anche intense e assumere carattere di temporale; si potranno verificare, inoltre, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento.

La Protezione Civile della Regione Campania, pertanto, raccomanda di fare attenzione, oltre agli eventi meteorologici previsti, anche ai principali fenomeni che potrebbero verificarsi come conseguenza dell'impatto al suolo delle precipitazioni, come ad esempio allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. Inoltre, a causa dei fulmini, dei venti e del moto ondoso, si potrebbero verificare danni alle coperture e alle strutture esposte, alle quali si prega di fare attenzione.

Infine, la Protezione Civile regionale ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti.