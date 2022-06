Incidente a Posillipo, auto sfonda recinzione e rimane in bilico sul dirupo: ferita donna di 70 anni L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno, in via Posillipo: la donna alla guida dell’auto è stata soccorsa e portata in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno, in via Posillipo, nell'omonimo quartiere collinare di Napoli: un'automobile ha sfondato una recinzione che si trova a bordo strada ed è rimasta in bilico sul dirupo che affaccia sulla Baia delle Rocce Verdi, nota località balneare e turistica della città. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente, avvenuto intorno alle 18: alla guida dell'automobile una donna di 70 anni, che ha perso il controllo del veicolo ed è finita fuori strada; la donna, inoltre, è rimasta intrappolata nell'abitacolo, con il rischio di precipitare, insieme a tutta la vettura, di sotto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Napoli, che hanno estratto la 70enne dall'abitacolo e l'hanno affidata alle cure del 118, che nel frattempo si era recato sul posto: i sanitari hanno stabilizzato la donna e l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove per fortuna non sono stati riscontrati traumi gravi, ma solo contusioni multiple. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Auto si ribalta a Posillipo e rimane al centro della strada

Soltanto qualche sera fa, lo scorso 7 giugno, in via Manzoni, ancora nel quartiere Posillipo, un'automobile si è invece ribaltata, rimanendo al centro della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'abitacolo e i sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi necessari: per fortuna, la persona alla guida ha riportato soltanto ferite lievi.