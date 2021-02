in foto: immagine di repertorio

Un uomo di 61 anni originario di Mondragone, in provincia di Caserta, è deceduto in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera, 3 febbraio, a Pignataro Maggiore: la sua automobile è stata colpita da una vettura ed è finita fuori strada, finendo completamente distrutta; l'altro conducente è scappato a piedi subito dopo lo schianto, sono in corso le ricerche. La dinamica resta da definire, le indagini sono affidate ai carabinieri di Pignataro Maggiore.

Stando a quanto ricostruito l'uomo, Federico Beccucci, era da solo nella sua Fiat Punto, stava viaggiando lungo la statale Appia, intorno alle 20, quando è stato colpito dall'altro veicolo, una Alfa Romeo. Si sarebbe tentato di un tentativo di sorpasso, azzardato: l'Alfa, cercando di superarlo, lo avrebbe colpito violentemente facendogli perdere il controllo dell'auto e mandandolo fuori strada. La Punto si è completamente distrutta, per il 61enne non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dei soccorsi, chiamati da alcuni automobilisti, era già deceduto.

Quando i carabinieri di Pignataro Maggiore sono arrivati sul posto, pochi minuti dopo, l'Alfa Romeo era ancora lì, ma del conducente non c'era nessuna traccia: l'uomo aveva lasciato l'automobile sulla carreggiata ed era scappato a piedi, riuscendo a dileguarsi. La dinamica è in fase di definizione, anche sulla scorta dei rilievi effettuati sul posto e delle testimonianze di alcuni automobilisti di passaggio che sono stati ascoltati dagli investigatori. Le ricerche sono in corso, così come gli accertamenti sulla vettura. I militari sono sulle tracce del pirata della strada, per il quale potrebbe prospettarsi l'accusa di omicidio stradale.