Incidente in piazza del Gesù a Napoli, taxi senza freni si schianta sul gazebo del ristorante Il taxi era parcheggiato, ma si sarebbe sganciato il freno a mano. La vettura si è scontrata con la pedana. Non risultano feriti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale oggi pomeriggio in piazza del Gesù nel centro storico di Napoli, dove un taxi si è schiantato contro il gazebo di un ristorante della zona, dove c'erano dei clienti seduti a consumare. Per fortuna non si sono registrati feriti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i militari dell'Esercito del presidio Strade Sicure, che si trovano in piazza, e gli agenti della Polizia Municipale di Napoli del reparto infortunistica stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura si trovava in sosta, quando, per motivi ancora da accertare, si sarebbe improvvisamente sganciato il freno a mano. Non essendoci la marcia innestata, secondo quanto finora ricostruito, il taxi si sarebbe scontrato contro il gazebo, dove si trovano i tavolini con le sedie per gli avventori del locale, senza provocare feriti.

Il taxi si è scontrato contro il dehor del ristorante

Lo scontro ha provocato alcuni danni al dehor. Uno dei pali di sostegno della tenda sarebbe rimasto ammaccato, mentre un vetro sarebbe stato spaccato. Ma saranno i successivi accertamenti a quantificare esattamente i danni e la dinamica di quanto avvenuto.

Leggi anche Festa Scudetto Napoli, tifosi in corteo da Piazza Dante verso lo Stadio Maradona

La titolare del locale a Fanpage.it ha spiegato:

Da tanto tempo chiedo di far spostare lo stazionamento dei taxi in piazza del Gesù, perché si tratta di una zona pedonale molto frequentata dai turisti. La macchina si è schiantata contro la pedana del gazebo e per fortuna è stata frenata dai vetri anti-sfondamento.

L'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto attorno all'ora di pranzo di oggi. Per fortuna, come detto, non ci sarebbero state gravi conseguenze, solo un grande spavento da parte degli avventori del locale e dei turisti che si trovavano in zona.