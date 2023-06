Incidente a Pianura, morto dipendente della pescheria I Diamanti del Mare Francesco muore in un incidente stradale mentre andava a lavorare: era un dipendente della nota pescheria “I Diamanti del Mare” di Pianura. Il cordoglio del titolare Gennaro Di Napoli: “Eri un fratello, la mia spalla destra”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno schianto contro un muro nel cuore della notte: Francesco, dipendente della pescheria "I Diamanti del Mare", molto nota anche sui social, è morto così alle 3.30 di ieri mattina, mentre andava a lavorare. L'uomo era alla guida della sua Citroen C3 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un muro su via della Montagna Spaccata, nel quartiere di Pianura. Per lui non c'è stato nulla da fare: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale guidati da Antonio Muriano, comandante della Sezione Infortunistica, e i personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Nei prossimi giorni si terrà l'autopsia sul corpo della vittima: l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un malore e di un colpo di sonno improvviso, che si sarebbe rivelato fatale facendolo schiantare contro un muro. Le forze dell'ordine hanno sequestrato la salma e nelle prossime ore si terranno gli esami autoptici per stabilire le esatte cause della morte del giovane. Non ci sono state altre vetture coinvolte, e la strada non mostrerebbe ostacoli o segni di frenata improvvisi: tutti elementi che lasciano credere ad un evento repentino.

Gennaro Di Napoli, titolare della pescheria e ‘star' delle dirette social dal bancone del negozio, esprime il suo dolore: