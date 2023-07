Incidente a Giugliano, Gennaro Palumbo muore a 21 anni dopo un mese in ospedale Il giovane è morto dopo oltre un mese all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato ricoverato dopo l’incidente avvenuto a Giugliano.

A cura di Valerio Papadia

Lutto nella comunità di Giugliano, nella provincia di Napoli, per la morte di Gennaro Palumbo, giovane di soli 21 anni deceduto dopo oltre un mese in ospedale a causa delle ferite riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto proprio nella città dell'hinterland Nord del capoluogo campano. La morte di Gennaro Palumbo è sopraggiunta nelle scorse ore all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stato ricoverato in seguito all'incidente, avvenuto all'inizio dello scorso mese di giugno. Ancora poco chiara la dinamica: da quanto si apprende, il 21enne si trovava in via Nuova Sant'Antonio quando sarebbe stato investito da un'automobile.

Il cordoglio per la morte di Gennaro Palumbo

La notizia del decesso di Gennaro Palumbo si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunità. Nelle ultime ore, sui social network, sono stati tantissimi i messaggi in ricordo del 21enne. "Non meritavi tutto ciò. E chi lo dice alla tua principessa. La vita è stata cattiva con te. Buon viaggio fratellone mio, ci mancherai tanto" scrive un amico su Facebook.

"Avevi una vita e tanti progetti da realizzare e anche con te la vita è stata ingiusta. Riposa in pace amico mio" scrive, invece, un altro amico. Nei giorni successivi all'incidente, sui social si erano invece susseguiti appelli affinché si donasse sangue proprio per aiutare il 21enne, ricoverato in coma farmacologico.