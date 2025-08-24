napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente a Giffoni, frontale tra auto: morto 22enne, ragazza in ospedale in codice rosso

Incidente stradale lungo la provinciale che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella (Salerno): un 22enne è morto e una ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
L’incidente frontale tra due auto a Giffoni Valle Piana (Salerno)
L’incidente frontale tra due auto a Giffoni Valle Piana (Salerno)

Un giovane di 22 anni è morto, e una ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, 24 agosto, a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno; lo schianto intorno alle 7, lungo la strada provinciale 26/D, al confine con Montecorvino Rovella. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

La vittima è un 22enne di Bellizzi, era alla guida di una delle due automobili coinvolte; la ragazza, non ancora identificata, sarebbe una coetanea ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Salerno. La dinamica dell'incidente è in fase di definizione. Lo scontro è avvenuto in un tratto in curva; per motivi che restano da accertare, una delle due automobili avrebbe invaso la corsia opposta, finendo nella traiettoria dell'altro veicolo che veniva dall'altro senso di marcia. L'impatto è stato molto forte: le parti anteriori delle due automobili sono state completamente distrutte. I rilievi sono affidati ai carabinieri, intervenuti questa mattina.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Incidente a Giffoni, frontale tra auto: morto 22enne, ragazza in ospedale in codice rosso
Lo schianto intorno alle 7 di oggi al confine con Montecorvino Rovella, nel Salernitano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views