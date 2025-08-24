Incidente a Giffoni, frontale tra auto: morto 22enne, ragazza in ospedale in codice rosso

Incidente stradale lungo la provinciale che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella (Salerno): un 22enne è morto e una ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

L’incidente frontale tra due auto a Giffoni Valle Piana (Salerno)

Un giovane di 22 anni è morto, e una ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, 24 agosto, a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno; lo schianto intorno alle 7, lungo la strada provinciale 26/D, al confine con Montecorvino Rovella. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

La vittima è un 22enne di Bellizzi, era alla guida di una delle due automobili coinvolte; la ragazza, non ancora identificata, sarebbe una coetanea ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Salerno. La dinamica dell'incidente è in fase di definizione. Lo scontro è avvenuto in un tratto in curva; per motivi che restano da accertare, una delle due automobili avrebbe invaso la corsia opposta, finendo nella traiettoria dell'altro veicolo che veniva dall'altro senso di marcia. L'impatto è stato molto forte: le parti anteriori delle due automobili sono state completamente distrutte. I rilievi sono affidati ai carabinieri, intervenuti questa mattina.