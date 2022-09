Incidente a Ercolano, scooter contro un’auto: morto un ragazzo di 20 anni L’incidente poco dopo la mezzanotte in via Resina: il 20enne, che era a bordo dello scooter, è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale questa notte a Ercolano, nella provincia di Napoli, che si è rivelato purtroppo mortale per un ragazzo del posto di soli 20 anni. La vittima – della quale non sono state ancora rese note le generalità – poco dopo la mezzanotte si trovava a bordo del proprio scooter e stava percorrendo via Resina, quando si è scontrato improvvisamente con un'automobile, guidata da un giovane di 23 anni di Somma Vesuviana (Napoli), per cause che sono ancora in corso di accertamento. Il 20enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: alle prime luci di questa mattina, intorno alle 5.30, il giovane è purtroppo deceduto a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto è ancora poco chiara. Ai militari dell'Arma sono affidate le indagini per fare piena luce su quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Come da prassi in questi casi, sul corpo della vittima sarà effettuata l'autopsia, che fornirà ulteriori indicazioni sull'incidente nel quale ha perso la vita il 20enne.

A Sorrento morto un giovane di 24 anni

Soltanto pochi giorni fa, nella notte tra il 20 e il 21 settembre, a Sorrento, ancora nella provincia di Napoli, un giovane di soli 24 anni è morto in un altro incidente stradale. Anche il 24enne si trovava a bordo di uno scooter quando si è improvvisamente scontrato con un'automobile: portato in ospedale, il giovane è deceduto a causa delle ferite riportate.