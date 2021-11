Incidente a Ercolano, scooter contro auto: grave motociclista di 39 anni L’uomo è stato portato in codice rosso in ospedale a Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 28 novembre, a Ercolano, nella provincia di Napoli, al seguito del quale un uomo di 39 anni del posto è rimasto ferito in maniera seria. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 23.30 in via Bordiga, all'angolo con via Gramsci: il 39enne si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile, guidata da un uomo di 42 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato in codice rosso il 39enne all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute e in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Ercolano e quelli della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, come detto ancora poco chiara e per individuare eventuali responsabilità. I militari dell'Arma hanno anche sequestrato i due veicoli coinvolti nell'incidente per i rilievi del caso.

Soltanto due giorni fa, invece, sulla Statale Bussentina, nel Salernitano, un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. L'uomo era alla guida del suo autoarticolato quando, giunto nel territorio di Santa Marina, ha perso il controllo del mezzo pesante, ha sfondato il guardrail ed è finito nella scarpata. Soccorso da vigili del fuoco e sanitari del 118, il 46enne è stato trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove si trova ricoverato in condizioni gravi.