Incidente sulla Bussentina, camion finisce nella scarpata, grave l’autista Incidente sulla statale Bussentina, nel Salernitano: un camion ha sfondato il guard rail ed è finito nella scarpata adiacente, gravemente ferito l’autista.

A cura di Nico Falco

Un camionista di 46 anni, originario di Cosenza, è stato ricoverato in gravi condizioni al Ruggi d'Aragona di Salerno: è finito fuori strada mentre era alla guida del suo autoarticolato, il mezzo ha sfondato il guardrail ed è precipitato nella scarpata sottostante per una quindicina di metri; l'uomo ha riportato un forte trauma toracico nell'impatto. Le operazioni di recupero del mezzo sono durate diverse ore.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 27 novembre, lungo la statale 517, la cosiddetta Bussentina, all'altezza del territorio del comune di Santa Maria, in provincia di Salerno. L'autotreno trasportava generi alimentari, viaggiava in direzione di Policastro quando l'autista, per cause che restano da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail all'altezza del viadotto Palazza. A causare l'incidente potrebbero essere state le condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia che da ore si sta abbattendo sul territorio campano; il mezzo pesante ha quindi divelto la barriera ed è precipitato nella scarpata adiacente, restando bloccato dopo circa 15 metri.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno impegnato anche il reparto speleo alpino fluviale e l'elicottero Drago 66. Per il recupero del mezzo, e per la successiva messa in sicurezza della carreggiata, sono state necessarie alcune ore. Il 46enne, estratto vivo ma ferito dall'abitacolo, è stato inizialmente trasportato in ambulanza all'ospedale di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto ai primi accertamenti diagnostici; la gravità del trauma toracico ha però reso necessario il trasferimento, avvenuto poco dopo, nell'ospedale di Salerno, dove l'uomo si trova tuttora ricoverato; è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.