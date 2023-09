Incidente a Castellabate, auto si ribalta: feriti tre turisti inglesi L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 13 settembre, lungo la via del Mare: i tre turisti non hanno riportato gravi conseguenze.

Rocambolesco incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 13 settembre, a Castellabate, cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno, resa celebra del film "Benvenuti al Sud". Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'automobile si è improvvisamente ribaltata sulla via del Mare, terminando la propria corsa in un fossato ai margini della strada: le tre persone che si trovavano a bordo, tre turisti inglesi, sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i tre turisti al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca, a Vallo della Lucania: nonostante i tre abbiano riportato diverse ferite e contusioni, le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, anche se lo spavento è stato tanto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Castellabate, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto; da una prima ricostruzione, nell'incidente non sarebbe rimasta coinvolta nessun'altra vettura, a parte quella su cui viaggiavano i tre turisti inglesi.