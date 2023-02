Incidente a Capaccio-Paestum, schianto nella rotatoria: tre feriti, grave una ragazza Tre giovani feriti in un incidente a Capaccio Paestum; grave una ragazza, è stata operata d’urgenza al Ruggi di Salerno ed è in prognosi riservata.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

É di tre giovani feriti, di cui una in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente che si è verificato nella notte nel centro di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove nella notte un'automobile ha perso il controllo nella rotatoria di via Magna Graecia e si è schiantata. É accaduto intorno alle 4:30, sul posto i soccorsi e i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo per i rilievi e l'avvio delle indagini.

Il conducente dell'automobile è stato sottoposto, come da prassi, alle analisi per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti; è stato trasferito nell'ospedale di Battipaglia, nell'incidente ha riportato ferite alla testa e diverse fratture; la ragazza che era sul sedile passeggero è stata portata nell'ospedale di Eboli. La giovane più grave, che era invece seduta dietro e che nell'impatto aveva perso conoscenza, è stata trasferita d'urgenza al Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata operata per l'asportazione della milza; nello schianto ha riportato fratture alle gambe e un trauma cerebrale, è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica è in fase di ricostruzione, ma l'incidente, stando alle prime risultanze, potrebbe essere stato causato da una disattenzione del conducente che, arrivato ad alta velocità, si sarebbe reso conto troppo tardi della presenza della rotonda; il veicolo, un'Alfa Romeo Giulia, avrebbe quindi scavalcato i cordoli e sarebbe finito contro le transenne. I feriti sono rimasti bloccati tra le lamiere contorte, sono stati estratti dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che li hanno poi affidati ai sanitari.