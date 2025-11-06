napoli
Incidente a Benevento, auto si ribalta: 4 feriti, c’è anche una neonata

Incidente in contrada Piano Cappelle a Benevento: scontro tra tre auto, con 4 feriti. Coinvolta anche una bimba di 2 mesi e mezzo.
A cura di Pierluigi Frattasi
Incidente stradale a Benevento, oggi pomeriggio, giovedì 6 novembre. Auto si schianta e si ribalta: pesante il bilancio con 4 feriti, tra i quali anche una bambina neonata di circa 2 mesi e mezzo, secondo le prime informazioni. Il violento incidente è avvenuto in contrada Piano Cappelle. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un tamponamento tra 3 auto: una Lancia Y, una Nissan e una Peugeot. Quest'ultima sarebbe uscita fuori strada, finendo la sua corsa rovesciata sul tettuccio. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 dell'Asl di Benevento e le forze dell'ordine.

Strada chiusa in contrada Piano Cappelle

La strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e successivamente la rimozione in sicurezza della auto danneggiate. Il traffico è impazzito in tutta la zona, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Sulla vicenda sta indagando la Polizia locale di Benevento. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Nel sinistro, come detto, sono rimaste coinvolte 4 persone. Due giovani di 30 anni che erano a bordo della Peugeot, una donna anche lei 30enne e la sua piccola neonata, che è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti. Illesi gli occupanti della Nissan.

Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che possano essere raccolte anche eventuali immagini riprese dalle telecamere della zona per avere ulteriori elementi utili alla ricostruzione del sinistro. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento del carro attrezzi per liberare la carreggiata dai veicoli non più marcianti.

Benevento
Cronaca
Incidenti stradali
Notifiche
napoli
