Incendio sull’asse mediano: auto in fiamme vicino all’Auchan di Giugliano, traffico impazzito

Immagine di repertorio

Auto incendiata sull'Asse Mediano di Napoli, nei pressi dell'uscita del supermercato Auchan di Giugliano in Campania, in direzione di Villa Literno. Sul posto arrivano i vigili del fuoco. Ma il traffico in poco tempo impazzisce, con lunghe code di auto e attese sotto il sole rovente di una domenica di luglio. Il rogo è scoppiato oggi pomeriggio, domenica 20 luglio, per motivi ancora da chiarire, forse legati ad un guasto tecnico della vettura dal quale poi sono scaturite delle fiamme. A seguito dell'incendio si sono formate code lunghe chilometri.

Lunghe code per l'incendio sull'Asse Mediano

Tensione tra gli automobilisti, proteste e clacson impazziti, a causa delle lunghe attese sotto il solo cocente. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per regolare la circolazione e supportare i vigili del fuoco nel corso delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L'incendio, ad ogni modo, è stato domato in poco tempo. La carcassa dell'auto incendiata è stata poi rimossa con un carro attrezzi. Per fortuna, non si registrano feriti.

Purtroppo, non è la prima volta che si verificano disagi sull'asse mediano di Napoli. La strada che collega i comuni dell'area nord del capoluogo partenopeo è spesso scenario di incidenti stradali. In questo caso, una autovettura è andata in fiamme. Un fenomeno che si ripete spesso proprio durante il periodo estivo, a causa delle alte temperature che possono facilitare guasti meccanici che poi degenerano in roghi. Per fortuna, l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo ed ha scongiurato che le fiamme potessero propagarsi anche ad altre autovetture o provocare danni maggiori.