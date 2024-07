video suggerito

Incendio sulla linea Formia – Napoli, è caos: treni cancellati e in forte ritardo Un incendio si è sviluppato nei pressi della stazione di Casoria sulla linea Formia – Napoli. I Vigili del Fuoco sono al lavoro, diversi i treni cancellati o con ritardo.

A cura di Natascia Grbic

Circolazione dei treni sospesa nei pressi di Casoria dalle 17 di questo pomeriggio a causa di un incendio nei pressi della linea ferroviaria. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana, che ha annunciato l'intervento dei Vigili del Fuoco "per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria". "I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi", dichiara Rfi, mentre "i treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso". Al momento la circolazione è ancora sospesa a Casoria, e non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme.

La giornata di oggi è stata caratterizzata da numerosi ritardi sulla rete ferroviaria a causa dei vari incendi che si sono sviluppati proprio nei pressi delle linee. Tra Roma e Firenze è stata sospesa l'alta velocità a causa di un rogo nei pressi di Orvieto (la circolazione è adesso in graduale ripresa). Stessa cosa sulla Roma Fiumicino, a causa di un altro incendio che si è sviluppato nei pressi dei binari. Anche in questo caso, la circolazione è stata sospesa.

Sono moltissimi i roghi che si stanno avendo in tutta Italia in queste giornate di caldo rovente. Complici le alte temperature, l'afa, e il forte vento, molti di questi incendi raggiungono proporzioni molto vaste, tanto da impegnare i Vigili del Fuoco per diverse ore consecutive con centinaia di operatori e mezzi. Un'emergenza che continua a ripetersi ogni anno con l'arrivo della stagione estiva, e che crea non solo disagi e pericoli per la popolazione, ma anche ingenti danni all'ambiente.