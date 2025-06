video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Incendio sulla Circumvesuviana a Ercolano, sospesi i treni per Napoli Principio di incendio nei pressi della stazione di Ercolano della Circumvesuviana. Sul posto i vigili del fuoco. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Incendio sulla Circumvesuviana all'altezza della stazione di Ercolano. Sospesi i treni per Napoli. A comunicarlo è l'Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, guidata da Umberto De Gregorio, che gestisce la linea su ferro. "A causa di un principio di incendio nei pressi della stazione di Ercolano – scrive Eav – la circolazione ferroviaria delle corse pari (le corse in direzione Napoli) è momentaneamente interrotta in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco.

Rogo alla stazione di Ercolano, si ferma la Circum

Il rogo è scoppiato attorno alle ore 17,00 di oggi, martedì 3 giugno 2025. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero divampate a ridosso dei binari. Quindi non avrebbero coinvolto convogli. A seguito dell'incendio, sono scattate le misure di prevenzione previste per questi frangenti. La Centrale Operativa ha ordinato, quindi, la sospensione della circolazione ed è stata interrotta la tratta della Circumvesuviana in direzione di Napoli, in modo da consentire l'intervento dei pompieri con le autobotti. Sul posto sono arrivati anche le forze dell'ordine ed il personale di Eav, per monitorare la situazione. Al momento non si registrano feriti né danni a cose. Solo disagi per i viaggiatori, a causa delle corse saltate e dei ritardi.

Eav sul blocco dei treni del 1 giugno: "Un viaggiatore ha tirato il freno"

L'Eav ha anche ricostruito quanto accaduto domenica 1 giugno, quando un treno della Circumvesuviana Napoli-Sorrento è rimasto fermo e i viaggiatori sono scesi a piedi:

Leggi anche I primi 22 bus elettrici a Napoli in servizio da sabato 31 maggio: le linee dove trovarli

Il 1° giugno 2025, il treno 1087 da Napoli a Sorrento, composto da tre elettrotreni T21R, ha effettuato una fermata d'emergenza.

Le dichiarazioni pubblicate riguardo ad un guasto sono state smentite dai controlli del personale di manutenzione, e dalle relazioni del macchinista e del capotreno. La fermata è stata invece causata da un viaggiatore che ha azionato indebitamente e senza motivo la maniglia d'emergenza su una porta lato mare (interbinario).

E prosegue:

L'attivazione di questa maniglia ha fatto sì che il treno si arrestasse subito. Il capotreno è quindi dovuto scendere per verificare la chiusura sicura di tutte le porte lato mare, un'operazione che ha richiesto circa 15 minuti. Il treno era significativamente affollato.

Mentre il capotreno effettuava i controlli, altri viaggiatori, senza autorizzazione, hanno aperto le porte sia lato monte che lato mare interrompendo la circolazione e comportando ritardi nella ripartenza . Queste persone sono poi scese dal treno hanno proseguito a piedi lungo i binari per raggiungere la stazione di Castellammare distante pochi metri prendendo il treno successivo .

Un capotreno aggiuntivo, opportunamente predisposto nella vettura centrale, insieme al resto del personale di bordo, si è prontamente adoperato per garantire l'incolumità di tutti i viaggiatori .