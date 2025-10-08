Incendio nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, le fiamme nell’Extra Utic

Un incendio si è sviluppato nella notte all'interno dell'ospedale San Giovanni Bosco, al secondo piano della struttura, dove si trova l'area dell'Extra Utic. Le fiamme hanno invaso i locali e sono diventate rapidamente visibili anche dall'esterno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono rimasti al lavoro per diverse ore; dopo aver riportato la situazione sotto controllo, sono cominciati i controlli per verificare i danni all'edificio. Non risultano feriti.

Al momento non sono chiari i motivi dell'incendio, non si esclude l'ipotesi accidentale ma, allo stato attuale, nemmeno quella dolosa. L'area interessata direttamente dalle fiamme è stata dichiarata inagibile in attesa delle verifiche del caso; l'Azienda Sanitaria Locale, parallelamente, sta valutando i piani per garantire la continuità dei servizi e la piena assistenza ai pazienti, prendendo in considerazione anche la possibilità di trasferimenti temporanei.

"Ringraziamo i cittadini che, con senso civico e tempestività, hanno documentato la situazione e consentito di lanciare l’allarme – commenta il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social il video dell'incendio – ora è fondamentale fare chiarezza: bisogna garantire l’assistenza ai degenti, ma anche accertare se si sia trattato di un corto circuito dovuto a carenze strutturali o, ipotesi che non possiamo escludere, di un atto doloso".