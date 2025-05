Incendio nei locali dell’Asl Napoli 3 a Pomigliano, a fuoco faldoni delle pratiche

video suggerito

A cura di Nico Falco

Un incendio si è sviluppato all'interno di un locale seminterrato del Distretto Sanitario Asl Napoli 3 di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli; sul rogo sono in corso accertamenti, non risultano feriti né intossicati. Le fiamme si sono sviluppate in un'area chiusa al pubblico, adibita all'archivio pratiche. Il direttore, Giuseppe Russo, ha fatto sapere che presenterà un esposto all'autorità giudiziaria per chiedere che venga fatta chiarezza sulla vicenda.

È accaduto intorno alle 21 di ieri, 3 maggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La struttura era chiusa, all'interno non c'erano dipendenti o utenti. I danni, a quanto si apprende, sono stati contenuti e sono stati limitati ad alcuni faldoni di documenti che erano custoditi nell'archivio; il fuoco ha causato l'annerimento delle pareti nei punti più vicini all'incendio, ma si esclude qualsiasi tipo di danno strutturale.