Incendio in un’azienda nel Napoletano, distrutti 230 monopattini e bici elettriche A fuoco il capannone di una ditta a Sant’Antonio Abate, in Penisola Sorrentina. L’incendio ha danneggiato anche i muri di un negozio e di un’abitazione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un incendio, nella serata di ieri, martedì 31 maggio, ha colpito il capannone di un'azienda di Sant'Antonio Abate, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli: le fiamme sono divampate all'interno della struttura e, purtroppo, hanno distrutti completamente 130 biciclette elettriche e 100 monopattini elettrici che vi erano custoditi. Sul posto, in via Portale, oltre ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare le esatte cause dell'incendio: da una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, sembrerebbe che il rogo sia divampato in maniera accidentale.

Per fortuna, l'incendio non ha provocato feriti né intossicati. Oltre ad aver distrutto i 230 veicoli elettrici, però, le fiamme hanno anche danneggiato i muri di un negozio di abbigliamento e di un'abitazione privata che si trovano vicino al capannone. L'intera area interessata dall'incendio è stata posta sotto sequestro, mentre l'abitazione è stata evacuata in via precauzionale: sull'incendio, ad ogni modo, sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate e della compagnia di Castellammare di Stabia.

A Torre del Greco, ancora nella provincia di Napoli, qualche settimana fa i carabinieri hanno invece arrestato un piromane. L'uomo, 47 anni, è sceso in strada e, senza motivo, ha dato fuoco a quattro automobili a caso che erano parcheggiate in strada tra via Nazionale e via Ponte della Gatta. Identificato dai militari dell'Arma, il 47enne è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio.